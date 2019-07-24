富邦悍將在上周日(21號)比賽，遭Lamigo桃猿大比分擊潰，先發小將游霆崴主投1.1局就失7分退場，不過悍將牛棚有一顆新星表現令人驚艷，王尉永面對「暴力猿」中繼2局飆出4K，生涯初登板就讓人留下深刻印象，今日賽前王尉永則表示，面對桃猿打線並沒有想太多，只想享受對決快感。

王尉永在21日第4局獲得初登板機會，面對強大火力著稱的桃猿，王尉永初生之犢不畏虎，連讓打擊率榜上有名的藍寅倫、林立、林泓育吞下三振出局，第5局續投後對郭嚴文三振，再讓林承飛及廖健富出局，中繼2局無失分，送出4次三振，中斷桃猿的進攻氣焰。

今日賽前王尉永則表示，其實在二軍心理早就準備好了，就等著上一軍職棒舞台的機會，因此收到通知後非常開心，生涯初登板並不會覺得緊張，反而很亢奮，「我在場上就是享受對決的快感，把球投進捕手要的位置。」

雖然初登板就遇上打擊兇猛的桃猿隊，不過王尉永並不因此長他人志氣，滅自己威風，專注投每一顆球，因為知道一軍張力大，只要一失投球就會飛出場外，沒有任何失投空間，因此王尉永更專心在捕手的配球以展現最好的實力。面對桃猿隊王尉永並沒有想太多，只想解決打者，不過在搶下2好球後的確有想三振對手的慾望。

雖然2局飆出4K，但王尉永也送出2次保送，王尉永則坦言可能是因為在二軍出賽大多都只丟1局，因此出賽丟到第2局體力有些下滑，球速開始下降，檢討後認為控球和體力都是他需要突破的地方。

王尉永是去年富邦悍將第5輪選進的新秀，簽約後先當兵才在今年初報到，中間還經歷受傷休息一個月，直到今年5月底才正式在二軍出賽。在二軍期間也受到客座投手教練王建民的調整，在王建民的幫助之下，王尉永認為自己的投球穩定度提升不少。

(中時電子報)