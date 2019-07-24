港星應采兒2010年嫁給男星陳小春，3年後盼到兒子Jasper到來，婚前在演藝工作上闖出不錯成績的她，這些年大幅減少幕前工作，她近來上節目，聽聞女星李艾透露訪問過很多成功女性，大部分都承認其實很難兼顧家庭與工作，而應采兒也心有戚戚焉，鬆口其實2年沒拍戲了，而她不是沒嘗試過，但換來的是下戲後窩在飯店垂淚的結果。

近來應采兒、李艾跟麥迪娜一起錄節目，聊到職業婦女這個身分，李艾表示採訪過很多事業成功的菁英女性，但她們坦言難兼顧家庭與工作，「她們都做不到的事情，我在想我憑什麼做得到？」，應采兒也表示自己做不到，但當年在Jasper出生後半年左右，她覺得自己可以適應，所以接了新戲，結果成了一場惡夢，坦言「真的是折磨到…我晚上會哭！」，不少當媽的網友看了應采兒的真情告白，表示難以想像向來活潑爽朗的她竟有這段過去，大嘆這是「每個媽媽必經的過程」。

應采兒也在微博轉發了此節目片段，表示生養Jasper已經6年，「我變成一個不拍戲的女演員」，透露這些年她兩度嘗試接戲，一次在深圳，一次在上海，開頭她都以為自己放得下，結果多數夜晚，「我一個人默默在飯店流眼淚」，等著手機響，傻看傳來的孩子小短片，接下來拍戲的日子，應采兒每周飛回香港，如果沒她的戲分，哪怕只有一天她也回家。

嘗試過放下孩子去接戲，應采兒終於認清自己無法接受，於是決定專心在孩子身上，而她不後悔，因為此後她參予了Jasper第一次笑、第一次翻身、第一次站、第一次說話、第一次生日，「我沒有錯過兒子成長的每一個瞬間」，應采兒不悔放下工作來陪伴孩子，「6年啦，感恩他陪我度過了人生中最難忘的日子，感恩你給我留下了這麼多精彩的回憶」，一番話讓眾多媽媽網友看了感動到紅了眼眶。

(中時電子報)