台東林管處在向陽山屋設置黑熊預警系統，攝影機拍到黑熊影像後即時傳回電腦，讓山屋管理員即時因應。（台東林管處提供）

嘉明湖國家步道近年來常有台灣黑熊造訪，為了預防人熊衝突，台東林管處建置監測通報系統正式啟用，管理員即時接獲通報後，立即啟動噪音驅趕，日前預警系統發揮作用，成功遏止1隻台灣黑熊進入山屋。

台東林管處表示，該預警系統設置在山屋周邊，共15個點，其中10個點可記錄影像，將經由紅外線攝影機感應拍攝到的影像，即時傳輸到電腦基站，再透過網路即時發送email通知管理員。

在7月20日晚間06：48，山屋管理員就收到email傳來在較遠處自動相機拍到台灣黑熊的照片，並發出警報音，山屋管理員獲通報時，第2警報點也發出警報音，因該點位與山屋尚有30公尺距離，管理員立即啟動噪音驅趕流程，成功驅離台灣黑熊，並提醒山友提高警覺，同時也妥善收拾食物與廚餘等，減少可能因人熊接觸所造成之衝突。

去年8月發生數起黑熊進入山屋的情形，且完全不畏懼人類的畫面，至今令人印象深刻，台東林管處長劉瓊蓮表示，該預警系統可提早覺察黑熊靠近山屋，有利於即早因應，減少人熊衝突，提升山友安全，未來規畫將系統將延伸到嘉明湖山屋。

她說，該系統只是處理人熊衝突的一個環節，後續還要與山屋、食物廚餘管理、登山宣導等相關措施配合，方能真正建立人熊共處的登山環境。

(中時 )