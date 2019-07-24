許多人以為腰痛、性生活力不從心代表腎虛，不過醫師表示，腎功能異常，主要表現為血尿、蛋白尿、水腫、高血壓等，因此一般認為的腰痛、無力、性生活減少，並不等於腎有問題。

醫學網站《丁香醫生》報導，腎臟科醫生于躍指出，很多人都以為靠食補可以補腎，特別是腎臟病患者，總希望能透過進補來延緩或逆轉病情，事實上目前還沒有哪種食物可以直接補腎，亂吃來路不明、含有重金屬的藥品或保健食品，可能補腎不成反洗腎！

有人以為減少房事可以護腎，于躍表示，其實這件事和腎臟沒什麼關係，要保護腎臟，應遵從下列7個真正有效的方法：

1. 每年至少一次體檢

慢性腎衰竭的第一病因就是慢性腎小球腎炎，由於早期沒有特別症狀，大多數患者發現時已經是中後期，每年至少一次的體檢，可以早期發現血尿、蛋白尿等現象，對於早期控制病情意義重大。

2. 控制血糖、血壓、血脂

高血壓、糖尿病、動脈粥樣硬化等慢性病，不僅對心血管系統造成很大損傷，對於腎臟一樣有著巨大的危害。

3. 戒菸戒酒

尼古丁和煙草中的焦油等成分，會引起動脈硬化，間接損傷腎臟，因此吸煙會增加腎臟病發生的機率；長期大量飲酒會損傷肝臟，當肝功能衰竭時，會出現肝腎綜合症。此外，過量飲酒也會增加心血管疾病，引起腎臟損傷。

4. 控制體重

肥胖會增加腎臟的代謝負擔，因此過度肥胖會引起腎小球病，嚴重的話會引起腎衰竭。

5. 避免勞累和劇烈運動

過度耗費體力，會增加人體的新陳代謝，產生更多的代謝物，加重腎臟負擔，特別是已經患有腎病的患者，更要避免勞累。另外，劇烈運動可能導致橫紋肌溶解，會直接損傷腎臟，嚴重時甚至會引發急性腎損傷。

6. 不要濫用藥

腎臟是人體主要的代謝器官，不明成分的藥物、食物甚至補藥容易對腎臟造成傷害。

7. 多喝水

多喝水可以促進排尿，降低尿液中的毒素濃度，保護腎小管，特別是在感染或劇烈運動過後，充分補水可以降低腎損傷的風險。很多藥物治療或化療時也需要補充水分，以減少藥物造成的腎毒。

(中時電子報)