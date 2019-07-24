林書豪返台記者會。

連續9年回台的林書豪，今天在返台記者會上表示，雖然今年拿到了總冠軍，但並不是自己想像中的那樣，希望未來能夠有機會能憑藉著自己的實力幫助球隊奪得總冠軍。

NBA史上第一位亞裔總冠軍成員，林書豪說，「我每年都會帶著感謝的心來面對球季，而這也是每位NBA球員都具備的條件。」現在年紀比較大，現在轉換角色幫助球隊上年輕球員，和以往的有不同的改變。

林書豪說，里歐納德是今年自由市場上最大驚奇，原本以為他拿到總冠軍之後會繼續待在暴龍，沒想到他最終選擇回到家鄉打球。

林書豪在記者會宣布訓練營行程。（黃邱倫攝）

談到目前為止還沒找到新東家，林書豪坦言，當然會影響到心情，但慢慢的會習慣，畢竟現在即將進入第10個球季，「我會用自己的方法，以及上帝的計畫，完善自己的計畫。當然會擔心無法繼續在NBA打球，但也了解現狀，如果以後真的無法在NBA打球，我會調整好自己的。」

林書豪表示，「5年前就曾經考慮過以後會回到亞洲打球，也告訴自己必須留下幾年的職業生涯貢獻給亞洲球迷。最大希望就是在退休之前和弟弟一起打球，「兩兄弟在後衛聯手出現在球場上，最終的目的就是快樂打球。」

感謝國泰每年都和我一起合作辦訓練營，看到許多小朋友逐漸成長茁壯，現在更有一些球員打出好成績來，真的為他們高興。」林書豪說。

林書豪在返台記者會跟國人打招呼。（黃邱倫攝）

林書豪返抵桃園機場，獲得粉絲熱情歡呼。（廖映翔、范佐意攝）

(中時電子報)