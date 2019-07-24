台中要脫離霧霾，擁抱藍天白雲。（盧金足攝）

台中市空氣品質改善委員會2019年第一次會議今日舉行，盧秀燕與局處首長或代表與會。（盧金足攝）

中市府「藍天白雲行動計畫」治空汙，市長盧秀燕強調，如不成功絕不停止。（盧金足攝）

台中市推出抬頭看藍天，化為行動力。為貫徹執行空汙治理，環保局24日舉行首次空氣品質改善委員會議，市長盧秀燕宣示展開「藍天白雲行動計畫」，推動24項精進改善對策，包括中火減煤至1104萬噸、燃煤工業鍋爐2022年全面退場、電動公車倍增等；她強調，市府除制定減量目標，也要落實計畫，如不成功，絕不停止，要讓台中脫離霧霾，擁抱藍天白雲。

台中市空氣品質改善委員會2019年第一次會議今日舉行，盧秀燕與局處首長或代表與會，聽取環保局針對台中市空品現況、空品改善委員會組織架構及運作模式、精進空品改善對策進行專案報告。

環保局指出，台中1至6月的PM2.5平均值為每立方米18.7微克，較去年同期1至6月的20.9微克，改善2.2微克；今年1至6月空氣品質不良天數平均為20.6天，較去年同期36.8天，減少超過4成天數。

為強化空品改善，以「先公後私、先大後小」兩大原則推動24項精進改善對策，2020年中火減煤至1104萬噸、空汙季減少中火5部機組發電、2022年台中市燃煤工業鍋爐退場、前30大固定源空汙季汙染減排20％、一級工地周邊道路揚塵防制100％、機車定檢率提升至85％、電動公車、機車倍增、iBike2.0倍增計畫、學校全面設置空氣微型感測器等。

盧秀燕強調，環境改善是一項大議題，空汙減量最為重要，台中近年面臨嚴峻的空汙問題，新市府上任後，最重要的市政目標就是改善空品，成立「台中市空氣品質改善委員會」，除制定改善目標，要落實計畫，如不成功，絕不停止。

她也宣示推動「藍天白雲行動計畫」，指示各局處讓空品改善藉由數字展現出來，政策與空品改善息息相關，盼各界共同努力合作，讓台中脫離霧霾，擁抱藍天白雲。

(中時 )