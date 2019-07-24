▲南投縣伯公照護站的客庄銀髮族，進行紙製花卉DIY。（文化局提供）

南投縣政府配合客委會在客庄地區試辦推動伯公照護站政策，讓客庄的長輩能獲得更貼心完善的照顧，至今已在南投縣國姓、水里、南投、草屯、中寮、埔里、魚池等7鄉鎮市共設10處伯公照護站；文化局為了解各站運作情況，24日特別派員前往巡視，除與長者分享參與照護站志工的心得和意見交流，並與長者同樂。

文化局指出，該局為配合客委會「建構客庄伯公醫療行動網，讓客庄不再有醫療偏鄉」及「推動夥房銀髮照顧中心，在地安養與就業，活化客庄新夥房」的客家政策，特配合衛福部長照10年計畫2.0政策，在南投縣客庄地區試辦推動伯公照護站政策。

文化局並指出，伯公照護站是以健康及亞健康的客庄銀髮族為主體，針對高齡化嚴重、長期照顧及醫療資源貧乏的客庄，希望透過社區資源整合，讓客庄的長輩能獲得更貼心完善的照顧。

文化局24日特走訪南投、草屯等各伯公照護站，除聽取社區簡報並與長者分享參與照護站志工的心得和意見交流，期帶領社區長輩們將在地的活動中心，建構成具有客家文化意象的環境氛圍，並使客庄長輩們生活得更具活力與健康，讓老中幼齊聚一堂，彼此互助、守護、照顧，讓長者智慧與年輕人有所交流。

(中時 )