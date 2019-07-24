新的七股氣象雷達站今日動土，地方民眾希望舊站未來能提供社區使用，規畫展覽館或民宿。(莊曜聰攝)

經歷地方12年的抗爭，遠離居民聚落的台南七股氣象雷達新站在24日舉行開工動土典禮，設計上融入黑面琵鷺、鹽田鹽山等地方意象，施工過程也配合自然生態，每年10月起到翌年3月的候鳥季都會停工，預計在2019年底正式啟用，交通部長林佳龍昨日也出席，他期許新站完工後能成為新地標，地方民眾則希望舊站能開放社區無償使用。

七股氣象雷達站原址緊鄰鹽埕里，2002年啟用，周邊居民因罹癌比例大增，認為與雷達站電磁波有關，2006年起與環團發起抗爭，爭取雷達雷達站遷移，2014年行政院會通過計畫，在2015年編列預算執行。

新的氣象雷達站場址設在七股潟湖鹽埕段海堤二號水門的堤岸，不僅距離社區1.5公里以上，並採用較新的雙偏極化雷達，發射功率僅有16到20WA，與舊站的750WA相比更能讓民眾安心，但因溼地法通過，為通過環評又延宕2年，直到去年6月才開始進行海堤結構補強，新站土木建築工程則在24日開工動土。

交通部長林佳龍表示，新站以黑面琵鷺、七股鹽山做為主體建築的意象，融合現代災防科技與溼地生態環境，未來有機會成為七股新地標，提供氣象防災與生態觀測等服務，守護家園；氣象局表示，工程將於明年10月左右完工，為了不干擾候鳥棲息環境並兼顧雷達安裝測試，將於明年底正式啟用。

(中時 )