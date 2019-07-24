美國公民及移民服務局（USCIS）近日宣布，24日針對「EB-5投資移民簽證規則」重大修改進行最終判決。未來外籍人士想透過投資取得綠卡、獲得美國永久居留權，投資門檻金額將增加近一倍。

此次修改是美國政府自1993年以來，針對投資移民做出的首次重大修訂，最終法規將於2019年11月21日正式生效。

據規定內容，之前外國公民僅需花費50萬美元在鄉村或高失業地區進行商業投資，就可得到美國綠卡。規定修改後，則需要投資90萬美元，才能得到綠卡。非鄉村或高失業地區等其他地區的投資門檻金額也調高，從現行的100萬美元，調高至180萬美元。

美國早年為振興經濟，設立EB-5簽證，希望藉此吸引外資、增加工作機會。不過近年來這項政策飽受爭議，比如美國總統川普女婿庫許納的胞妹就曾提議利用EB-5簽證，吸引中國大陸富豪投資其家族地產，引發外界抨擊。

(中時 )