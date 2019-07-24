詐騙集團用假官網、惡意軟體騙取個資。（警方提供）

警方提醒民眾注意不明網址，不要點擊以免上當。（警方提供）

在假網址輸入ID，個資就會遭到竊取。（警方提供）

黃姓婦人向警方說明遭簡訊詐騙，一夜之間被盜刷七筆近萬元。（李金生攝）

最近有很多手機用戶收到「包裹快遞寄送」不明簡訊，還加附一串網址連結要求點擊查收，金門縣警局提醒這是新型態詐騙個資的「釣魚簡訊」，可能導致信用卡遭詐騙集團盜刷，並連累親友跟著受騙，希望大家小心上當。

縣警局刑警大隊說明，這種新型態「釣魚簡訊」詐騙手法，是佯裝物流公司寄送包裹快遞簡訊，誘使鄉親點擊加附的網址，連結至「假的」物流公司網站（如黑○、宅○○等），點進去就會跳出下載（安裝）不明應用程式（.apk檔）的頁面或要求重新輸入apple ID或google帳號密碼進行驗證，詐騙集團藉此在手機安裝惡意程式或取得個人帳號資料。

縣刑大隊長游文勝指出，由於利用手機支付便捷，許多人會將信用卡綁定手機或特定應用程式（APP），一旦手機遭受惡意程式感染或遭竊取手機帳號資料，很有可能因個人信用卡資訊被盜取而遭盜刷外，詐騙集團也會利用手機通訊錄功能，將詐騙簡訊傳送給其他親友，像包裹粽子一連串騙下去。

縣刑大分析指出，因金門地區網購民眾很多，手機用戶在收到「包裹快遞寄送」簡訊時，很容易信以為真，甚至稱讚物流公司服務好，加上詐騙集團常利用深夜時段盜刷信用卡，更會平白蒙受損失。

縣刑大還發現詐騙集團為規避金融機構稽查和主動通知用戶，大都採取小額、多筆方式盜刷，金額通常在3000元以內。黃姓民眾就因遭這種「釣魚簡訊」詐騙，一夜之間被盜刷7筆近萬元。

縣刑大隊提醒鄉親若收到類似不明簡訊，可撥打165反詐騙諮詢專線查證，切勿任意點擊不明網址或安裝應用程式，以免個人資料外流，吃虧上當。

(中時 )