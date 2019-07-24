台北霞海城隍廟與大稻埕街區店家合作推出「百年鞋老」愛情體驗遊程。（北市觀傳局提供）

因應一年一度七夕，大稻埕情人節下周末登場，將有長達8分鐘璀璨煙火秀，首度以LOVE及音樂為主題，粉紅泡泡冒不完，另外以「求姻緣」聞名的霞海城隍廟，也與街區合作推出愛情體驗遊程，邀請有情人齊聚大稻埕，歡度浪漫七夕。

迎接七夕情人節到來，霞海城隍廟及當地店家攜手推出繽紛花果茶、兩人久久優惠套餐、「百年鞋老」愛情體驗遊程，邀請情侶探索大稻埕豐富人文，為戀情增溫，至於重頭戲煙火秀則從去年的6分鐘加碼延長至8分鐘，要用璀璨的花火和動人情歌，打造浪漫夏日慶典。

特別的是，活動愛情文創市集請來霞海城隍廟月老駐守，誠心祈願就有機會獲得限量傳愛漂流瓶，市集旁也設有愛情塗鴉牆，讓情侶紀錄甜蜜心情，另有浪漫花牆，只要拍照、上傳並完成指定條件，就送限量玫瑰盆栽。

另外，4號水門處的行動旅服站提供「免費WI-FI熱點」、「緊急充電」及「在地遊程推薦」等貼心服務，另有懷舊攤位、胖卡美食，歡迎民眾揪團參加，一起嗨翻夏日。

大稻埕情人節於8月3、4日在延平河濱公園舉行，煙火秀於首日晚間8點施放，周邊道路實施交管，呼籲民眾搭乘大眾運輸工具前往會場，相關活動資訊可上台北旅遊網查詢。

(中時 )