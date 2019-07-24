3歲葉小妹出生後體重過輕，被診斷罹患「心室中膈缺損」，3歲因出現呼吸急促、心跳快、肝臟腫大、盜汗及體重成長過慢等症狀，今年7月體重逾8公斤，經醫師建議，進行心導管手術方式，放置閉合器，順利關閉心室中膈「破洞」，逐漸恢復健康，且體重恢復正常的成長速度。

「300名新生兒，有1位心室中膈缺損！」中國醫藥大學兒童醫院兒童心導管室主任徐宗正指出，心臟有左右心室，中間有心室中膈做為分隔；葉小妹中膈「破洞」，左心室血液大量流至右心室因而積水，造成呼吸急促、盜汗、生長遲緩等問題；嚴重時有心臟衰竭現象。

徐宗正說，心室中膈若缺損小，可能一生沒有症狀，但缺損較大者，大量血液分流會造成心臟衰竭，甚至可能產生如感染性心內膜炎、經常性的肺部感染及肺動脈高血壓等合併症。

徐宗正表示，「心室中膈缺損」手術可分為傳統外科開刀手術或經心導管手術，目前經心導管手術，健保僅給付第2型（膜邊型）及第4型（肌肉型）心室中膈缺損的關閉器。因每個人的狀況不同，接受治療前，要視其心室中膈缺損的大小及形狀、病人年齡及臨床症狀的表現，都要經醫師評估最適合的治療方法。

(中時 )