監察委員田秋堇等人23日前往台塑六輕廠區，針對4月7日六輕氣爆進行調查，認為有必要成立國家級災害應變中心，加強監督六輕石化廠區工安情況，地方民意代表則建請監察院強化工安事件通報系統，確保周邊居民的生命財產安全。

監察委員田秋堇、趙永清、王美玉、王幼玲、蔡崇義等一行人23日抵達雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校，由雲林縣政府簡報許厝分校遷校過程與學童健康追蹤檢驗情形，隨後針對六輕氣爆事件進行討論，最後實地勘查六輕廠區。

監委們表示，六輕氣爆至今已超過3個月，但後續相關處理仍未完成，包括成立國家級災害應變中心、受災民眾賠償、災後勞工身心調查、強化工安事件通報系統等，希望相關公部門單位盡速著手進行，監察院將會持續監督。

監委們說，許厝分校由於臨近六輕廠區，學童健康安全一直受到關注，為了確保學童健康與受教權，建議相關單位在許厝地區另覓校址，讓學童回歸社區，目前的分校校址可轉型為環境教育場域。

監委們也關心六輕空汙排放數據的正確性，針對六輕各廠區空氣品質監測機制與結果、六輕臨近地區空氣品質，詢問台塑與環保署、縣環保局人員，進一步了解六輕員工與附近居民的健康情況。

地方民意代表許志豪、許留賓、吳明宜等人則向監委們提出建議，希望盡速建立石化工業區環境監測網、建置工安事故社區通報系統、成立企業付費的石化工安基金。

(中時 )