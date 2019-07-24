章子怡近期頻被拍到孕味濃的照片。（圖／翻攝自微博）

大陸女星章子怡和歌手汪峰2015年結婚，婚後生下一女醒醒，近期傳出2度做人成功，尤其章子怡日前被拍到小腹明顯凸出，雙方也並未明確做出回應，更令外界多做聯想，現就有知情人士透露章子怡已懷孕5個月。

章子怡日前在助理的陪同下出門接女兒醒醒放學，只見她身穿寬鬆碎花洋裝，被拍到小腹微凸的模樣，當媒體向汪峰工作人員求證是否有好消息時，對方僅說「藝人私事不太清楚」，並未明確否認。

而今（24日）再有陸媒曝光她帶著女兒醒醒與女星張學迎一起吃飯的畫面，章子怡同樣穿著寬鬆的淺藍色襯衫連衣裙，頭戴草帽，整個人散發濃濃孕味，更有知情人士爆料，章子怡目前已經懷孕5個月，且為了安心養胎，已經推掉電影《涉過憤怒的海》、陸綜《妻子的浪漫旅行》、《演員的誕生》等許多工作邀約。

事實上，章子怡之前就曾在節目表示想再生二胎，並想替丈夫一圓兒子夢，這回傳出懷二胎，不少粉絲都希望女神願望成真。

(中時電子報)