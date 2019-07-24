據生命線統計，近年來每年撥進「1955」求助的電話約17萬通，但僅靠3千名生命線培育的志工，人數十分吃緊，生命線表示，受到近年經濟因素、斜槓青年等風潮影響，青年選擇培訓、加入生命線的意願較低，呼籲更多年輕人一同加入生命線的行列。

目前生命線全台共有55個點，據估算，平均維持每個點需要80名志工，預計要4千名志工，目前僅有3千名，志工人數仍短缺約1千人。生命線副秘書長賴素姬表示，一個生命線志工要上100小時、約一年的課程才能成為志工，還要在督導的陪同1年，才能獨立作業。

生命線主任陳萱佳表示，生命線1955專線設立的初衷在自殺防治協談，但每年17萬通的來電量，背後包羅萬種社會安全的議題，包括家暴、婚姻或精神健康等問題。

據生命線統計，目前最大的尋求支持的原因依序為精神心理、家庭、人際、感情等，賴素姬表示，曾經有個案連續撥電話撥了18個小時、最後才因疲累睡著，雖然接線志工疲累，但只要能夠拯救一條生命，都是值得的。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時 )