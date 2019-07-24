七夕情人節眼看就要到了，這天是對另一半表達愛意的好機會，但是挑禮物真的是全天下最困難的任務之一，為了解決男人們的困擾，特派記者今天在台北101堵到天菜等級的中美混血男模莊迦漢Bradley，要請他來傳授挑禮物送女友的撇步，瞧他一派輕鬆想必信心滿滿，快跟著攻略出手吧，包準女友收到後一定超開心！

中美混血帥模莊迦漢Bradley為大家挑選情人節禮物。(圖/截取自youtube)

190公分的Bradley高大帥氣，笑容洋溢超陽光。(圖/截取自youtube)

【情人相處一定要開心 Bradley姐弟戀也OK】

跟著Bradley的腳步走進知名品牌Michael Kors(簡稱MK)專櫃，這時Bradley透露曾經送過最瞎的情人節禮物是一枝筆，而送過最浪漫的情人節禮物是他本人，只能說Bradley真的很有一套，特派記者聽完也是笑到樂開懷；而被問到對情人做過最瞎的事是什麼，他表示原本要帶女友去吃浪漫燭光晚餐，但餐廳沒開只好改吃滷肉飯；還說，選擇情人的第一個條件是兩人在一起一定要開心，更表示完全不介意姊弟戀，所有姊姊們有機會啦！

Bradley認為情人交往最重要的就是在一起一定要開心。(圖/截取自youtube)

Bradley建議可以送一件兩穿有個性又性感的洋裝。(圖/截取自youtube)

Bradley推薦情人節限量款的CECE七夕塗鴉鍊包。(圖/截取自youtube)

【Bradley的情人節選物 自己也想擁有一個MK後揹包】

Bradley在店內認真選購一番後，他挑了一件黑色亮片的細肩帶洋裝，表示這件可以與其他上衣搭配也可以單穿，這樣的洋裝很適合穿去參加party，會讓女生顯得性感又漂亮；包包的部份，他特別推薦MK情人節限量款的「CECE塗鴉鍊包」，有黑、白、粉、紅四色，依個人Style選擇適合的顏色，Bradley特別強調包包是很實用的禮物，若男生實在不曉得該送女友什麼禮物，送包包是絕對不會出錯的第一首選！

Bradley建議貼心的男友送女友限量款七夕塗鴉休閒鞋就對了，又潮又貼心！(圖/截取自youtube)

Bradley貼心地提到女生平常上班穿高跟鞋雙腳容易痠痛，送很百搭的白色球鞋會是一個很棒的選擇，而且男生也可以為自己買一雙，這樣兩人就可以穿情侶鞋了，不禁讓人讚嘆Bradley的撩妹功力真的不得了。最後一個是很實用的基本款小錢包，讓女生每次付錢時都會想到你，而這一款錢包共有5種顏色，分別是黑、紫紅、米白、銀、淡粉，提供多色選擇。最後，除了幫助男性朋友們找到適合送給女友的情人節禮物外，Bradley也分享了自己最想擁有的禮物，提供女生朋友們送給男友的選擇，實用又百搭的時尚後揹包就對了！

Bradley認為送實用小錢包可以讓女生天天使用時都會想到你。(圖/截取自youtube)

除了對男生教戰，Bradley也分享他自己最擁有的情人節禮物，提供女性朋友送禮的選擇。(圖/截取自youtube)

Bradley覺得後揹包實用又百搭，每個男生都很適合擁有一個，女友們快筆記。(圖/截取自youtube)

情人節對於情侶來說是個重要的節日，而「送禮」是表達愛意的方式之一，還不知道挑什麼的話，快朝著以上Bradley的教戰，討女友歡心不再是件難事喔！當然，禮物的價格不是重點，最重要的是另一半的誠意和挑選禮物的那一份心意，只要用心感受，天天都是幸福的情人節！

(中時電子報)