環保署專案小組今（24）日審查「台塑六輕四期擴建計劃」的正丁醇廠變更（環評）內容對照表。由於環評委員對台塑的說明不滿意，要求補正資料進行再第3次審查。屆時若仍無法解釋清楚，很可能將原案駁回，不許改變原本的環評內容。如果六輕還想變更製程，屆時就要提環差分析，重新走完環評程序。

列席的環保團體水資源保育聯盟認為，台塑實際上是要增加產能，卻強調汙染排放不會增加，令人難以置信。像這樣就應該要提「環境影響差異分析（環差）」報告，而非沿用「變更內容對照表」的方式，在專案小組通過即可，規避環評大會的審查。

與會的雲林縣環保局則認為，若在歲修或燃氣鍋爐停止運作時，單由燃油鍋爐處理廢氣，能否確定符合排放標準還有疑問。另外，新製程設備元件增加，揮發性有機化合物是否跟著增加等，台塑的報告書並未提到。

數位環委質疑，台塑報告書中汙染物的環評量、地方政府核定的操作許可量，以及廠內實際排放的申請量等，均未標示清楚。以致每小時排放、年排放量計算數據對不上，應重新計算。

專案小組召集人劉希平表示，台塑的案子常會越審問題越多。環委李克聰還把環團質疑的汙染排放量，直接請台塑說明，或在下次會議中解釋清楚。也有環委建議直接將案子駁回，要求台塑提環差分析，重走完整的環評程序。不過劉希平認為，應給六輕一次補考機會，但無論准駁，第3次專案小組會議就必須做出決定。

(中時 )