美國有線電視新聞網（CNN）財經網，今天以頭條報導陸企「四達時代」（Star Times），在非洲協助上萬民眾，以每個月只要4塊美金（約台幣125元）的超低廉價格，收看有數百個頻道的衛星電視。但標題〈大陸如何藉著安裝電視，逐步擴大在非洲的影響力〉不僅酸意十足，甚至暗示四達時代與北京當局關係密切，「可能控制非洲大陸的公共廣播電視」。

這個名為「萬村通」的方案，是2015年陸非合作論壇峰會，所提的雙邊合作項目之一，目標是為超過1萬個非洲村莊，接上衛星數位電視訊號。四達時代承接該專案後，開始著手建設和經營各國的數位電視基礎設施。在這之前，當地用戶月費高達70美元，四達時代提供的衛星電視套餐只要4美金。

CNN訪問肯亞首都奈洛比近郊的鞋匠恩甘加，在裝大陸小耳朵前，他只能看肯亞少數電視臺，現在，他有幾百個頻道可以選擇。但對這項嘉惠當地民眾之舉，CNN認為是「提升大陸在非洲形象的軟實力高招」「讓大陸更能掌控對非洲大陸的通訊基礎設施」，並憂心「四達時代接管非洲公共廣播電視公司」。

報導也把四達時代和華為相提並論。文中質疑，衛星電視的發展加深大陸在非洲的影響力，非洲國家是否應該要像西方國家擔心華為般，對四達時代存疑。但四達時代多次反駁類似指控，表示該公司沒有控制任何國家的電視網路。

(中時 )