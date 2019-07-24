視察登革熱！ 韓國瑜爬2樓高路樹觀察樹洞

高雄市市長韓國瑜今天（24日）視察高雄市登革熱疫情，親自爬上大樹查看樹洞積水，雖然外界有人質疑做秀，但研究病媒蚊的專家力挺韓國瑜表示，樹洞確實是防範登革熱容易忽略的地方，建議可用填補縫隙用的發泡劑填充。因此，韓國瑜爬樹引起的討論雖然熱鬧，但民眾仍應趕快動手檢查住家的樹洞是否積水，並趕快處理以免病媒蚊肆虐。

《中廣新聞網》引述台北市立大學地球環境暨生物資源系副教授黃基森指出，以往協助政府調查登革熱群聚疫情的經驗就發現，學校和公園中的樹，樹洞因下雨積水造成的登革熱病媒蚊陽性比率很高；由於樹洞位置較高，容易被忽略，以往避免樹洞積水的方法，是填砂或填土。但填沙土在下大雨還是會被沖刷掉，建議可改用填縫隙用的發泡劑填補樹洞，發泡後體積通常可膨脹50倍。

黃基森說：「可以去五金行買發泡劑，發泡劑有顯示它發泡的比例，一定要去把它按壓，那發泡劑大概在5到20分鐘之內就會填滿了整個樹洞，就會非常完整。據我們調查，2、3年內這個樹洞就不會再有病媒蚊的孳生。』

疾管署副署長莊人祥也表示，樹洞是天然容器，容易孳生埃及斑蚊，人工容器則容易孳生埃及斑蚊和白線斑蚊，任何容器只要積水步處理就會孳生病媒蚊，要避免樹洞積水，除了使用發泡劑，也可以定期投藥，若要填土又要避免遭雨水沖刷流失，可加種植物。

(中時電子報)