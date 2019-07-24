台中市政府觀光旅遊局近3年陸續協助東南亞國家近30媒體踩線團，到訪台中深入瞭解觀光資源並拍攝報導，有效帶動東南亞旅客造訪台中及中台灣，讓東南亞旅遊市場倍增。泰國知名旅遊行腳節目「Pha Sa BAZAAR」也注意到中台灣的獨特性，專程造訪中彰投知名景點，針對到台中體驗建築藝術、文創市集、觀光工廠、美食DIY及茶館夜市等，大讚台中「好吃、好玩、好好買!」

觀光旅遊局表示，繼去年11月每日曼谷直飛台中固定航線開航後，直接從台中入境台灣的國際旅客中，泰國旅客一直穩居東南亞國家排名第2位，台中已逐漸成為泰國旅客到台灣體驗在地文化的旅遊首選。

泰國知名旅遊行腳節目「Pha Sa BAZAAR」注意到中台灣旅遊景點的獨特性與在地性，在交通部觀光局駐泰辦事處的協助下，7月20日從台中國際機場抵台，接連5天拜訪中彰投3縣市知名景點；其中3天在台中體驗建築藝術、文創市集、觀光工廠、美食DIY及茶館夜市等，可望持續帶動泰國遊客旅遊台中及中台灣的熱潮與商機。

「Pha Sa BAZAAR」旅遊節目拍攝小組自台中機場出關後，首站直奔「紙箱王」，以紙類打造親子樂園的紙箱王讓主持人驚呼連連。拍攝小組也體驗手作珍珠奶茶，深入了解珍珠奶茶發源地的文化底蘊，而台中市政府目前也正在舉辦台中珍奶節，主持人更特別鼓勵年輕朋友到台中體驗道地珍奶。一行人並在古早味餐點著稱的「有春茶館」品嘗台灣傳統的手路菜佳餚。

拍攝小組更走訪「逢甲夜市」及「一中商圈」，品嘗夜市小吃大腸包小腸等美食。另頗富盛名的范特喜、審計新村、草悟道等文創基地，也是節目拍攝目標。最後拍攝小組也體驗了太陽餅DIY，並欣賞台中國家歌劇院的建築之美。

觀光旅遊局長林筱淇說，「Pha Sa BAZAAR」旅遊節目向來特別鍾愛具有多元文化及在地特色的景點，舉凡果菜市場、藝術市集、有機市集及夜市等，都是探索在地生活的重要景點；該節目Facebook更有270萬人追蹤，希望隨者這次節目拍攝小組親自到訪台中，讓泰國年輕人感受台中的樂活氣氛。

(中時 )