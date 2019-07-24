◎特勤走私案 邱國正接任國安局長

前國安局長彭勝竹因國安隨扈偷運私菸案不光彩下台，總總統府下午宣布新任國安局長名單，由現任退輔會主委邱國正接任。據了解，小英對於邱在年改期間能順利挺住相當讚賞，因此特別圈選他。

◎查扣9800條私菸 法務部長說話了

國安局人員利用統總蔡英文出訪，走私9800條菸品，查扣的菸品贓、證物將如何處理？法務部長蔡清祥表示，承辦檢察官偵查中可視扣押物是否符刑事訴訟法規定，認定是否及早拍賣保存扣押物的價值；至於調查局偵辦國安局是否有偵辦「山上老闆」的疑慮？蔡清祥說，不管對象是誰，只要有犯罪，檢調都是要依法務理，沒有「辦大哥」的問題。

◎特勤買菸醜聞 蔡總統「三震」

特勤人員「偷渡」九千多條的免稅菸的醜聞。總統府今首度針對此案開記者會，總統府發言人丁允恭宣布，新任的國安局長，由退輔會主委邱國正接任。丁允恭表示，總統對此事表達「震撼、震驚及震怒」；所有制度不代表行之有年就合法，機密保護及國家安全，也不該成為迴避、違背法令的理由。

◎韓爬樹尋蚊挨酸 疾管署認証是行家

高雄市長韓國瑜24日上午巡視登革熱疫情，在公園內親自爬樹，察看樹洞是否有積水，卻被綠媒、黑韓粉專大酸特酸，罵他「演戲、作秀」；然而，衛生福利部疾病管制署曾經發布的新聞稿中，明確呼籲民眾清除樹洞積水，但多年來一直被輕忽，韓國瑜「爬樹尋蚊」被狂酸，卻意外讓市民注意到樹洞積水的嚴重性。

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(中時電子報)