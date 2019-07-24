國安人員近期被立委踢爆走私近萬條香菸，讓總統蔡英文震怒，火速調整國安人事，國安局長遺缺將由退輔會主委邱國正接任。對此，台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚就表示，有說法稱綠營支持者護航走私菸品事件是官員團購，他轟民進黨這種執政，真是告訴大家什麼叫「綠色執政，品質保證」。他並引述網友說法，「其實民眾不是不能接受團購，我們不能接受的是你們團購沒有揪。」

國安走私菸，據傳這項「陋習」已行之有年，前總統馬英九時期還曾團購過4千條。對此，國民黨發言人洪孟楷認為，事情尚未釐清之前，就拿前朝出來想打造「天下烏鴉一般黑」？那2016年政黨幹嘛輪替？他說若民進黨政府到現在還是不懂改進及不知民眾為何憤怒，明年一月，就是下台謝罪的時候。

賴祥蔚今在媒體《Nownews新聞》投書，提及針對總統外交團變成免稅採購團，即使已有國安官員被收押，還是有人努力護航說這是官員個人的正常團購。民眾對此明顯非常不認同，網友嘲諷創意十足，包括了：「辣台妹上次撿到槍，這次撿到菸。」「早說少校待遇這麼好，國軍招募就爆滿了。」「其實民眾不是不能接受團購，我們不能接受的是你們團購沒有揪。」

賴祥蔚臉書撰文。(圖/取自賴祥蔚臉書)

(中時電子報)