32歲王瞳和大她4歲的艾成交往8年，最近突傳出王瞳介入已婚馬俊麟家庭，當事人否認後，今(24日)又驚爆艾成默認兩人分手，回顧王瞳、艾成近年來戀情轉淡有跡可循，去年艾成開餐廳，王瞳因工作沒到場支持，艾成脫口說：「她愛不愛我，我不知道，我是很愛她啦」，還笑說分手一定會通知大家，王瞳則四兩撥千金回應艾成個性就是愛開玩笑。

王瞳和艾成愛情長跑多年，婚事一直是大眾關注焦點，但因女方家人是公務員，曾開條件希望艾成先有房再來談成家，而艾成經營的馬來西亞餐廳去年進駐美食商城開分店，原本一路支持他的王瞳卻意外缺席，艾成當時回應兩人感情還是很好，會幫忙他打理展店事宜，卻又開玩笑說不清楚對方是否還愛他。

而艾成前年開始經營餐飲事業，當時他脫口若開分店就要和王瞳結婚，去年開了分店被問婚期，艾成卻說王瞳忙拍戲，坦言：「這已經不是計畫內的事，很心疼她工作滿檔」，也說其實隨時能求婚，「我希望她未來能無憂無慮，不是勉強來的」，如今傳出情逝，女方經紀人解釋兩人還是有聯繫，真相有待兩人本周末雙雙出席活動一同說分明。

(中時電子報)