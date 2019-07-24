這對長頸鹿叫做「李維」、「娜塔莎」，個性一熱一冷，姊弟戀相當有趣。(莊曜聰攝)

2隻長頸鹿在柵欄內嬉戲。(莊曜聰攝)

「李維」好奇心強，叫喚名字就會靠近，「娜塔莎」則一副酷樣。(莊曜聰攝)

頑皮世界自美國引進的長頸鹿明天將正式亮相。(莊曜聰攝)

自台北市立木柵動物園「入贅」到學甲頑皮世界野生動物園之的長頸鹿「宵順」去年9月不幸身故，不僅園內專區變得空蕩蕩，許多親子遊客專程前來都撲空，加上全台中南部的動物園都沒有長頸鹿，園方考量之下，花費2000萬元自美國引進1對長頸鹿，經過5個月時間申請並通過檢疫流程後，7月初空運抵台，園方進行2周的隔離觀察後，25日起終於可以正式見客。

「宵順」在頑皮世界野生動物園5年多，去年因疑似遭異物卡住氣管，在遊客面前倒下暴斃，消息一出讓人震驚，台灣長頸鹿除自國外引進外，多半來自木柵動物園的菊忠與長霄產下的「霄字輩」家族，「宵順」過世後，僅木柵動物園及六福村野生動物園可見到長頸鹿。

因持續有遊客反應，園方考量許久，決定透過動物商到世界各地接洽，最後選定美國俄亥俄州一處私人動物園，引進一公一母，沒有血緣關係的長頸鹿，雄鹿「李維」約1歲大，高260公分、重230公斤，雌鹿「娜塔莎」約2歲大，高320公分、重340公斤，名字搭到「基努李維」跟復仇者聯盟的「黑寡婦」，而且「李維」很親人，有暖男性格，「娜塔莎」則一付酷勁，工作人員也覺得「星味十足」。

頑皮世界副總經理李英俊說，這對長頸鹿都算「未成年」，7月初抵台後身體狀況良好，在園區隔離觀察的15天中，先以在美國常吃的乾草為食，再慢慢換成台灣的鹿構草、桑葉等，活力十足，並沒有水土不服的情形，明天就能走出柵欄亮相，園方也預計舉辦命名活動，要讓牠們更有台灣味。

(中時 )