台中市烏日區麻園溪東、西路多處破損碎裂，下雨時多處積水，計畫10米道路不足10米，路旁還雜草叢生。（黃國峰攝）

台中市烏日區麻園溪東、西路多處破損碎裂，下雨時不僅多處積水，更會影響用路人安全，24日陳世凱議員服務處會同烏日區九德里里長陳美香、建設局及區公所前往會勘，陳美香指出，去年已會勘但都沒下文，這次重新會勘，希望建設局可以將路面刨除重鋪，改善道路品質維護居民的行車安全。

九德里里長陳美香表示，不少民眾會利用麻園溪東、西路進出中山路與長春街，去年11月已辦過一次會勘，但市府並未入案辦理，因為路面狀況不好，有高低落差，下雨常積水，上次520大雨時亦有里民在此受傷，希望市府能將路面刨除重鋪，改善道路品質維護居民的行車安全。

陳世凱議員服務處表示，由於此處常有民眾在此休憩散步，但目前道路旁草木叢生，常有蚊蟲，經詢問後此處應為十米計劃道路，但實際上，現道路旁卻是長滿雜亂草木的廢棄空地，實際道路寬未達十米，將先請區公所儘速將此區域雜草灌木清除，再行評估道路鋪設，還給居民一個舒適的休閒安全空間。

中市建設局指出，24日勘查發現該路段為烏日區公所轄管之區管道路，其積水及草木叢生路段，研判應屬路旁雜木阻礙路面排水路徑所致，已請烏日區公所先行清除草木，爾後建設局將立即派員協同公所至現場勘查改善，預計108年8月10日前全部改善完成。

(中時 )