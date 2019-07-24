為擴大乳癌防治量能，雲林縣政府24日舉辦「姐姐妹妹站出來，乳癌篩檢定期做，大家攜手防乳癌」記者會，在雲林縣長張麗善見證下，與乳癌防治基金會、台大醫院雲林分院簽署合作意向書，宣示共同防治乳癌。

張麗善24日前往台大醫院雲林分院斗六院區參加乳癌防治記者會，提醒女性民眾乳癌並不可怕，定期篩檢及早期治療很重要，透過建立健康生活習慣，確保乳房健康不是難事，邀請姐姐妹妹一起來檢查。

台大醫院雲林分院院長黃瑞仁表示，預防乳癌除了從生活形態上盡可能降低自身風險以外，定期檢查是一定不可少的。日後將與乳癌防治基金會在乳癌防治活動及病友團體攜手合作。首場篩檢活動於本月27日在四湖鄉公所登場。

財團法人乳癌防治基金會副執行長戴浩志指出，簽署合作意向書後將長遠推廣防治工作，意向書內容有3項，第1項為義診，包括篩檢；第2項為病友團體合作；第3項為防治工作，如舉辦演講、宣傳活動等。

縣衛生局長曾春美呼籲，乳癌如能早期發現，不僅可做乳房保留手術，5年存活率更可達90％以上，只要把握「定期篩檢及早期治療」重要觀念，就可以遠離乳癌威脅。民眾若有任何相關問題，可洽各醫療院所或20鄉鎮市衛生所。

(中時 )