張麗善（右二）鼓勵學校選購經過認證的畜禽肉品，讓營養午餐再進化。（張朝欣攝）

雲林縣政府為讓學生吃到優質營養午餐，每餐補助7.1元鼓勵學校選用在地優質畜禽產品，24日邀集學校營養午餐祕書舉辦說明會，除了媒合認證肉品業者，也請斗南高中分享使用優質畜禽產品的經驗，希望學生們吃得飽也要吃得好。

雲林縣長張麗善上任後發現縣內的營養午餐每人每餐食材費只有23.8元，低於全國平均的30.9元，因此向台塑企業爭取加菜金，今年起每人每餐得以獲得7.1元補助。

張麗善為了讓學生們不僅能吃飽，更要吃出健康與營養，24日在大埤鄉良作工場舉辦「雲林縣營養午餐選用在地優質畜禽產品共識營」，邀集縣內祥圃、和榮意、台全、立瑞畜產等經認證畜禽肉品業者，說明如何把關肉品安全。

張麗善表示，雲林教育上場，首先在不增加家長負擔的原則下，將全縣中小學生營養午餐費提升至全國平均金額，更促成經認證畜禽肉品業者以優惠價供應營養午餐，讓學生們營養升級、健康加值。

張麗善強調雲林縣是全台重要的畜禽生產縣，畜禽產品最完善也最新鮮，所以學校都相當支持，目前已有斗南高中、台西國小、崙豐國小、麥寮國小、元長國小、石榴國小等學校選購在地優質畜禽產品。

斗南高中分享營養午餐使用優質肉品經驗，學生們因品肉好吃食量增加，不僅有助成長發育，更減少廚餘的產生；家長也非常支持，認為吃得健康，孩子才不會輸在起跑點。

(中時 )