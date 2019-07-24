2019瓊斯盃國際籃球邀請賽女子組賽事今天在新北市新莊體育館點燃戰火，由今年拿坡里世大運代表隊為班底的中華白隊，首戰迎戰韓國職業女籃隊KB Stars，面對韓國隊剽悍的身體對抗，中華白力抗40分鐘後，54：58飲恨。

中華白隊教練錢薇娟賽後指出，瓊斯盃接在世大運之後，對球員來說有點辛苦，畢竟無法完全休息，就要再投入下一個挑戰，「今天比賽其實蠻可惜的，如果以球隊在拿坡里的狀態，應該有機會贏的。」

錢薇娟透露，從義大利拿坡里回來後，部分球員還南下高雄打佛光盃，本周一才全員到齊，羅蘋、黃鈴娟、徐玉蓮狀態還沒調整回來，而白隊可能也是本屆瓊斯盃身材最矮小的隊伍，必須要把站前防守、卡位作為這輩子最重要的課題。

陳薇安(中)頂著第14季WSBL「怪物新人」光環，是中華白隊仰賴的好手之一。(中華籃協提供)

今天白隊以陳薇安、朱育勤各12分最高，兩人也是隊上唯二得分雙位數球員，朱育勤說：「這場比賽有機會贏的，可惜關鍵時刻沒把握，籃板、和失誤也是我們要好好控制的，進攻上大家也有點客氣，很多時候都先分享球，稍微缺少一點進攻的霸氣。」陳薇安則說：「開局失誤有點多，導致分數無法拉上去，對方守區域聯防時我們進攻又找不到節奏。明天晚上6點要對上老大姐中華藍，我們會全力以赴。」

(中時電子報)