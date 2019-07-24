國安局爆出總統出訪團夾帶走私菸案情愈滾愈大，有熟悉總統出訪特勤的人士透露，華航在被選定擔任總統出訪專機勤務後，就會指定專人與總統府、外交部、特勤中心及永和警衛室等隨同出訪單位聯繫，詢問訂購免稅商品事宜，其中最大宗的免稅商品，就是菸品，而且華航為了做好公關，對這些訂單，除了免稅以外，還另外再打８折，讓許多知悉這個採購管道的人趨之若騖。

知情人士表示，在這次事件中，華航被選定負責總統出訪團機勤務後，華航方面就會指派專人負責與陪同出訪的相關單位，如：總統府、外交部、國安會、國安局特勤中心、永和警衛室等聯繫，詢問有無需要採購免稅商品，隨同採訪單位也有專人負責調查統計各種免稅商品數量後，報給華航準備，這次出事被羈押的少校吳宗憲應就是這項業務的承辦人。

像隨同採訪的記者團，目前是由外交部負責調查統計，而知悉這個採購管道的人，就直接透過認識管道將訂單夾雜在內，對於這些隨行單位所提出訂購的免稅商品，華航都是照單全收，所以才會出現訂購高達9800條的香菸，華航全部配合，甚至出現缺貨，華航還要幫忙調貨。

而華航為了將公關作好作滿，除了提供全部免稅菸的需求額度外，還對全部訂購的菸品打8折出售，如此優惠的價格，才吸引許多人加入團購，大佔總統出訪團的便宜。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時 )