夏日炎炎，動輒32℃以上大熱天，上班同仁難免會揪團訂外送飲料「涼一下」，不過如果送去的地點，是在殯儀館，又是喪家生離死別等候「進爐」的火化場，這場面會不會太跳TONE了！

今天就有網友在臉書《爆怨公社》PO文碎唸，他說，當時旁邊還好幾組家屬在等火化好⋯⋯大家都一直看我們，家屬、師傅、工作人員都一直看……，我要爆怨！實在太尷尬了！！網友則留言讚嘆這名外送小哥太勇敢了，甚至有人留言「「我有送過醫院裡的往生室！」。

這名網友原PO文說，他的工作地點舊殯儀館內，因為天氣太熱，老師請大家喝涼的，於是由他打電話訂飲料。打電話的時候，跟飲料店的人說，「要送到殯儀館火化場旁邊的『全家』！

「結果， 我們兩人去去拿的時候，那位外送的先森（先生），竟然給我在火化場家屬等待的地方的「全家」人，還不是在門口欸！！是在裡面欸！！」，原PO說，進去要拿飲料，跟他確認說「這些都是我們的嗎、多少錢？」，旁邊一組正要進去火化，

外賣直接送進火葬場，悲傷家屬看傻眼不敢笑。（圖取自臉書《爆怨公社》）

原PO還跟旁邊的外送小哥說「屁股小心，人家要進去了！」。

這時旁邊還有好幾組家屬在等火化好要撿骨，只見幾十雙眼睛都一直看原PO，家屬、師傅、工作人員都一直看……，原PO說「應該是想說怎麼會有人叫飲料叫到火化場裡面？」、「靠，有夠尷尬的欸！！！，現在還在大家的奇怪的眼光中」

「爆怨文」刊出後，社員爆笑回應「外送員好勇敢！給他讚讚～～」、「但外送員要走進去前，心裡可能也是百般無奈，他會不會晚點也發文說，外送這麼久，第一次要送到火化場裡面」、「給外送員一句 讚啦」、「外送員 使命必達的概念。」、「外送員是沒去過火葬場的年輕人⋯⋯他心裏應該也很無奈！」、「超尷尬哈」、「被外送耽誤的殯葬業人員」、「外送人員心臟很大顆」、「對不起，看完後忍不住大笑了，但外送人員跟妳們都很勇敢ㄋㄟ~」。

(中時 )