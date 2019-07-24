疾病管制署今（24）日公布高雄市新增1例本土登革熱病例，個案為三民區鼎西里的20多歲男性，這是三民區的第37例、高雄市第45例，可是個案工作地點在鹽埕區瀨南里，因此該里也列入化學防治的區域。

今天新增個案在7月21日出現發燒、肌肉痠痛與痛等症狀，隔日就醫後由診所通報，並在今天確診感染登革病毒第四型，由於個案居住地曾於7月19日執行社區緊急防治，因此個案應在7月19日之前感染登革熱。

疾管署副署長莊人祥表示，個案活動地以住家與鹽埕區瀨南里工作地為主，由於個案住家與7月14日發病的鼎西里家庭群聚個案居住地相距100公尺內，依照發病日、活動史研判，應於三民區鼎西里周邊社區感染的可能性較高。

高雄市的本土登革熱病例爆不停，且有外擴情況，疾管署呼籲，預防登革熱最有效的方法為清除孳生源，除了清除戶內外積水容器，也要巡視環境整潔，尤其樹洞、旗座、屋頂排水溝與地下室，這些是易被忽略而形成隱藏性孳生源。

今年以來，國內已經累計60例本土登革熱病例，242例境外移入病例，其中高雄市的本土登革熱病例為45例(三民區37例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例)，而台南市則有15例。

(中時 )