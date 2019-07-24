保加利亞總統拉門夫(Rumen Radev)週二否決了購買8架洛克希德馬丁F-16戰鬥機的協議，原因是這個軍購案缺乏朝野共識「非常令人擔憂」。這筆擱淺的軍購案總價12.6億美元，原本是保加利亞自三十年前脫離共產陣營之後最大的軍事採購。

路透社報導，今年1月，保加利亞國議通過購買8架新型F-16V戰鬥機的初審，其中支持者130名，而反對者84名，但是爭議未消，因為單價1.31億的報價，對保加利亞來說太貴了。

拉門夫說：「保加利亞的新戰機，必須獲得一整套設備，隨附設備和人員培訓，但是F-16軍購案的問題還沒解決，包括價格、保修、交貨時間、罰款賠償等一些重要問題仍不明確，政府決定中止談判。」

拉德夫在一份聲明中說：「保加利亞在未來幾年內，在相互可接受的條約條件下，沒有達成全國共識，假如冒然通過，是非常令人擔憂的。」

保加利亞在冷戰時期屬於東歐共產陣營，因此操作的都是俄製戰機，到1991年蘇聯垮台時，保國空軍的主力是以MiG-29 、MiG-23為主，以及大量的MiG-21。在經過20多年的操作後，MiG-23已全部退出現役，而MiG-29也到了必須更換的時候。保加利亞不打算繼續使用俄式戰機，他們希望趁此機會換成西方型的戰機，以更符合北約組織的協同。

2017年，前任政府相中瑞典紳寶公司(SAAB)的JAS-39獅鷲式戰機(Gripen)，但這個草案後來被取消，一年後推出了新決議案，以F-16為採購目標，但是爭議沒有結束。

支持F-16的是保加利亞歐洲發展公民黨(GERB party)，屬性為中右翼政黨，也是國會多數。GERB黨為這項合約辯護，並表示願意在周五再次投票，他們有過半的席次，因此信心滿滿。

GERB黨的國防委員會主席康斯坦丁波波夫(Konstantin Popov)說：「我們已達成共識，我們需要使保加利亞國防裝備現代化，而F-16是一種很棒的戰機。」

(中時電子報)