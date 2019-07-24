韓星「雙宋夫婦」宋仲基與宋慧喬本月正式離婚，被指介入兩人婚姻的女星金玉彬，因和宋仲基在韓劇《阿斯達年代記》有不少對手戲，甚至被傳出同房消息，不過她近期不甩謠言，替內衣品拍寫真，好身材超吸睛。

金玉彬因和宋仲基拍攝韓劇《阿斯達年代記》傳出過從甚密的傳聞。（圖／翻攝自韓網）

32歲的金玉彬在不少韓劇與電影中亮相，近日她替韓國雜誌《DAZED》拍攝運動品牌的內衣寫真照，大方秀出好身材，相當令人驚艷，據傳就連攝影師也相當驚嘆。

金玉彬表示這是她第一次在鏡頭前只穿內衣拍寫真。（圖／翻攝自韓網）

她本人也表示這是她第一次挑戰只穿內衣拍照，突破以往尺度的風格也為她多日來的小三傳聞，一掃陰霾。

(中時電子報)