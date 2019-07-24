不甩宋仲基小三罵名 女星露奶辣秀性感內衣 19:252019/07/24 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國女星金玉彬不甩介入雙宋夫妻小三罵名，露奶秀內衣拍寫真展現內在美。（圖／翻攝自韓網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓星「雙宋夫婦」宋仲基與宋慧喬本月正式離婚，被指介入兩人婚姻的女星金玉彬，因和宋仲基在韓劇《阿斯達年代記》有不少對手戲，甚至被傳出同房消息，不過她近期不甩謠言，替內衣品拍寫真，好身材超吸睛。 金玉彬因和宋仲基拍攝韓劇《阿斯達年代記》傳出過從甚密的傳聞。（圖／翻攝自韓網） 32歲的金玉彬在不少韓劇與電影中亮相，近日她替韓國雜誌《DAZED》拍攝運動品牌的內衣寫真照，大方秀出好身材，相當令人驚艷，據傳就連攝影師也相當驚嘆。 金玉彬表示這是她第一次在鏡頭前只穿內衣拍寫真。（圖／翻攝自韓網） 她本人也表示這是她第一次挑戰只穿內衣拍照，突破以往尺度的風格也為她多日來的小三傳聞，一掃陰霾。 (中時電子報) #宋仲基 #小三 #金玉彬 #內衣 #性感 #寫真 也許您會感興趣 推薦閱讀 乾淨內衣泡出超噁汙水！網全看傻 15:532019/07/20 日常 離婚打擊太大？宋慧喬下半年將停工休息 15:252019/07/21 娛樂 復合無望！宋慧喬、宋仲基離婚正式生效 10:092019/07/22 娛樂 宋慧喬正式離婚宋仲基 兩人「財產分配與贍養費」揭曉！ 13:252019/07/22 娛樂 離婚剛生效2小時！宋慧喬秒做「這動作」 14:202019/07/22 星光 記者曝雙宋離婚關鍵內幕 網友怒譙宋仲基：根本渣男！ 16:012019/07/22 娛樂 韓娛樂記者大爆宋仲基過去情史「交過很多XX圈女友」 20:212019/07/22 娛樂 宋慧喬IG刪光宋仲基 下半年將暫別演藝圈 22:312019/07/22 娛樂 法院宣布離婚正式成立 宋慧喬IG刪光宋仲基 04:102019/07/23 娛樂新聞 宋慧喬新照曝光！面無表情 網：女神看起來很憂鬱 09:062019/07/23 娛樂 娛樂熱門新聞 爆深夜濺血衝突！孫鵬還原現場 狄鶯反應超狂 - 娛樂 獨／艾成默認與王瞳8年情斷？爆「無性生活」內幕 - 娛樂 大逆轉！艾成默認已分手王瞳 感情昇華變XX - 娛樂 王瞳二度傳外遇馬俊麟 週六合體無性男友艾成 - 娛樂 小英要為走私菸負責嗎？館長才回應完…又被打臉了 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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