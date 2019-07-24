雲林縣政府為打造北港百年藝鎮，進行「北港街角藝事館」計畫，希望把北港鎮在地藝師的工作室營造為巷弄街角的小小文化館，26日晚上7點將在北港大復戲院舉行計畫遴選說明會，透過公開遴選，選出3處藝師工作室或展示空間進行改造。

北港鎮受媽祖文化影響極深，朝天宮媽祖廟不只是北港人的宗教中心，更是生活重心。受到廟宇及節慶的薰陶，北港孕育出以媽祖文化為基底的豐富文化產業，成就鎮內眾多藝師與藝陣。目前鎮內工藝師約有30名，佔雲林縣工藝師的4成之多，工藝類型以雕刻、燈籠、彩繪、藝閣為主。

雲林縣長張麗善表示，縣政府向文化部申請北港百年藝鎮再造歷史現場計畫，希望透過有形文化資產及無形文化資產的整合與串聯，再造北港百年藝鎮。

本計畫將藉由保存、傳習、推廣與空間整備4大工作項目達成4大目標，包括有形及無形文化資產的保存與研究、促成無形文化資產的傳承與發展、推廣與教育無形文化資產的價值、結合有形文化資產營造北港傳藝聚落。

縣文化處處長陳璧君指出，北港街角藝事館為北港百年藝鎮再造歷史現場計畫的重點子計畫項目之一，報名自即日起至今年8月30日截止，每處空間最高可獲得45萬元補助經費。

(中時 )