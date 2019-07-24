新北市消防局今天下午17時26分據報瑞芳區鼻頭國小外海邊，有民眾上午前往浮潛，迄至天黑還沒上岸，恐發生意外，目前消防局，及海巡署岸巡第二大隊正派員搜救中。

男子獨自前往瑞芳區鼻頭國小外海潛水，卻不見蹤影，消防隊前往救援。（張穎齊翻攝）

據指出，民眾報案表示他朋友(男性、30+歲)上午去獨自去浮潛，中午相約吃飯，但未發現朋友蹤影，於是獨自前往海邊尋找，發現朋友機車及背包皆放置於浮潛地點附近，目前消防局已派遣2分隊、1中隊，8車，3船，19人前往救援。

瑞芳1男子上午前往鼻頭國小海邊浮潛，就一直沒上岸，消防海巡搜救中。（吳家詮翻攝）

（吳家詮翻攝）

(中時電子報)