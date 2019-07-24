瑞芳男子浮潛失蹤 消防海巡搜救中 19:292019/07/24 中時電子報 吳家詮 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 瑞芳1男子浮潛失蹤，消防海巡搜救中。（吳家詮翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市消防局今天下午17時26分據報瑞芳區鼻頭國小外海邊，有民眾上午前往浮潛，迄至天黑還沒上岸，恐發生意外，目前消防局，及海巡署岸巡第二大隊正派員搜救中。 男子獨自前往瑞芳區鼻頭國小外海潛水，卻不見蹤影，消防隊前往救援。（張穎齊翻攝） 據指出，民眾報案表示他朋友(男性、30+歲)上午去獨自去浮潛，中午相約吃飯，但未發現朋友蹤影，於是獨自前往海邊尋找，發現朋友機車及背包皆放置於浮潛地點附近，目前消防局已派遣2分隊、1中隊，8車，3船，19人前往救援。 瑞芳1男子上午前往鼻頭國小海邊浮潛，就一直沒上岸，消防海巡搜救中。（吳家詮翻攝） （吳家詮翻攝） (中時電子報) #鼻頭 #浮潛 #消防局 #朋友 #瑞芳 也許您會感興趣 推薦閱讀 龜山連棟式鐵皮屋大火 消防員急救災 16:052019/07/20 社會 巡邏車砂石車擦撞 瑞芳分局警員送醫 16:452019/07/20 社會 北市宮廟火警 媳婦無生命跡象婆婆救出 22:262019/07/20 社會 梧棲廢棄物火警 黑煙竄天際嚇人 14:472019/07/21 社會 浮潛聖地蓋遊艇碼頭 卯澳居民怒吼：萬劫不復 15:072019/07/21 社會 花蓮消防局新秀分隊集訓 救生操演 16:362019/07/21 社會 南澳朝陽步道 1人失足輕傷 12:392019/07/22 社會 中市試辦導盲型行穿線 協助視障朋友通行 17:222019/07/22 生活 花蓮防意外 砂婆礑溪設置救生圈 17:342019/07/23 社會 花蓮秀林砂婆礑溪才裝救生圈 隨後就發生意外 18:062019/07/23 社會 社會熱門新聞 女護士狂砍女護士 追殺8層樓捅196刀 - 社會 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 國安局走私菸案 華航賣免稅菸給總統出訪團還打8折 - 刑案 - 中時 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 軍公教年改釋憲 823結果出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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