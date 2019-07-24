陳庭妮擁COACH新款Tabby包入眠，性感破表。（擷自IG）

郭雪芙拎COACH的Tabby包在機場玩自拍，詮釋機場時尚。（擷自IG）

COACH在店上發表秋冬新品，一襲翻羊皮的LOGO大衣詮釋搖滾風的奢華時尚。（COACH提供）

COACH秋冬融入品牌最經典的拼貼元素，服裝和包款都可見到異色、異材質的拼貼。（COACH提供）

COACH新登場的Tabby小型肩背包，1萬6800元。（COACH提供）

COACH新登場的Tabby中型肩背包，2萬1800元。（COACH提供）

COACH新登場的Tabby蛇皮手提包，融入拼貼元素，2萬9800元。（COACH提供）

COACH新登場的Tabby牛皮拼貼手提包，2萬5800元。（COACH提供）

COACH自去年成功推出Dreamer包款後，今年秋冬乘勝追擊再推出一款名為Tabby的新包款，本周一（7月22日）才剛上架，就有隋棠、陳庭妮、郭雪芙等女星接連在IG貼出拎包自拍照，看來又要掀起一波搶包熱潮。

以皮包配件著稱的COACH近幾年回歸品牌根基，積極在包款的創新研發下功夫，以去年的Dreamer包為例，就吸引昆凌、水原希子Kiko Mizuhara等名媛淑女爭相擁戴。今年秋冬執行創意總監Stuart Vevers以70年代的COACH經典包款為原型打造摩登新穎的Tabby包，融入品牌最經典的皮革拼貼元素，迎合都會女子優雅、個性又街頭潮流的多樣風貌。

Tabby包以簡約優雅的方正或長方型包款為主，但在細節融入品牌的經典ICON，包括裝飾在皮面的「C」LOGO金屬扣、COACH最擅長的異材質混搭和撞色皮革的拼貼手法等，風格前衛時尚，辨識度極高，加上1萬6800元起跳的訂價相當親民，勢必將掀起熱銷。

Tabby包自7月22日上架以來不到一星期，已有多位女星拎著它在IG亮相，隋棠身穿牛仔丹寧高腰褲秀出一雙不科學的修長美腿，搭配COACH黑紫色皮革拼貼的Tabby包；陳庭妮則與新到手的Tabby包慵懶地躺在床上，性感破表；郭雪芙肩揹Tebby包出國，在機場長廊留下美麗時尚的倩影。

COACH今年秋冬的男女裝也頗有看頭，受邀參與設計的織品藝術家Kaffe Fassett以充滿嬉皮時尚的花朵印花洋裝搭配重機皮夾克、英式格紋毛呢套裝等，詮釋70年代的復古風情，色彩繽紛絢麗，與以往沉穩單一的色調大不相同，其中一款印有COACH Signature LOGO的翻羊皮大衣，扣子換成COACH皮包的鎖扣，狂野帥氣又不減奢華時尚。

(中時 )