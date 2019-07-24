桃園市政府警察局龍潭分局為讓青少年於暑假期間，從事正當休閒活動，避免因無知而觸法，24日辦理「小小記者營」活動，藉由體驗警察鑑識專業指紋採證過程、各類警用裝備展示介紹、警用大型重型機車展示體驗及交通安全宣導等活動，以寓教於樂的方式讓青少年認識警察工作及遠離各種犯罪。

另利用本次活動，解說最新毒品包裝、詐騙手法(LINE通訊軟體詐騙)、校園霸凌、拒絕毒品(K他命)、交通安全及事故的短片撥放等宣導工作，藉由各項活動中，培養相互分工合作及相關法律常識的概念，以塑造團隊的凝聚力。

本次活動由龍潭分局在以保護青少年暑期的安全為前提下與學生們同樂，參與活動的學生都樂此不疲，也學習到很多學業上沒接觸的資訊，可以有效獲得各類的犯罪預防知識保護自己，希望學生們能安全又放心地度過為期兩個月的暑假生活。

另更加強提醒青少年及兒童們在暑期享受假期的歡樂氣氛下，也須注意安全，同時活動中藉以提升大家對「警察」工作的了解與認知，培養孩子們有團隊合作。

龍潭分局分局長蕭欽杰更特別呼籲，青少年及兒童心智尚未成熟，往往隨著整體社會環境發展、家庭結構及個人觀念的轉變等因素而改變，易產生錯誤觀念的偏差行為或犯罪誘因等問題。

蕭欽杰強調，尤其在暑假期間易在不了解法令及觸法行為的嚴重性而誤觸法網，甚至因從事不正當之休閒活動、涉足不良場所，而使其被害機率大增，期盼透過預防犯罪宣導活動有效防制暑期青少年及兒童犯罪及兒少的守法觀念。

(中時 )