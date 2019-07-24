高雄市長韓國瑜今年初曾提及，有意引進賽車賽事到高雄，不排除是F1賽車，但後來經評估確有難度，而遭受外界批評。現已確定將在10月在高雄舉辦「2019高雄直線競速SDR嘉年華」，今舉辦啟動記者會，韓國瑜致詞指出，台灣賽車國際交流協會選擇高雄舉辦台灣首場街道直線競速賽，高市府一定會全力支持，當這場賽事最佳的後盾。

雖然比賽形式和規模與先前所講的F1賽事差異頗大，但這場直線加速賽（Street Drag Racing，簡稱SDR）其實是一種來自街頭直線競速的比賽，實際比賽距離為400米（1/4英里），在國際上慣稱「04加速賽」。

高雄經發局表示，台灣賽車國際交流協會執行長林天華獲知高雄有意推廣賽車比賽後，身為高雄人的他決定回台籌備，更遠從日本邀請了專業賽車裁判千葉信哉，以及同樣擁有豐富賽車經驗的蕭品如，擔任此次大賽的顧問。另外，他也邀請到目前為FIA中華賽車會認證的國內賽車教練與現役GT賽事賽車手黃晞展，作為嘉賓與表演賽車手。

據資料顯示，黃晞展選手自18歲開始參賽，在2017年和2018年拿下被喻為中國大陸房車賽最昂貴與最高速度的China GT錦標賽中，拿下年度車手冠軍，可謂台灣第一人。

據悉，本次賽事將於10月25～27日在高雄世運大道舉辦，這次國內開放150個報名名額，更邀請到國外頂尖車隊參賽，共分為無限改裝組、街車組、Fun Car組（趣味車）及大學生方程式組，四組同台較勁，參加預賽、敗部復活賽、決賽，並搭配世運主場館外舉辦賽車嘉年華，打造以音樂、美食、汽車為主題的親子活動區。台灣賽車國際交流協會與台灣車輛職能發展學會，在記者會中簽署產學合作MOU。

(中時電子報)