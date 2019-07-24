三軍總醫院再創亞太地區首例！今（24）日與全球傷口治療龍頭AcelityTM／KCITM公司合作成立「亞太傷口負壓治療中心」，提升台灣傷口照護與服務的醫療品質，讓三總成為亞太地區傷口治療及照護的標竿。

負壓傷口治療(Negative Pressure Wound Treatment；NPWT)是將傷口密閉並提供負壓而達到治療的方式。對傷口施壓抽取膿液及感染物質、維持濕潤而不潮濕的治療環境，減少傷口周圍組織的水腫，增加血液循環，促使肉芽組織生長進而加速傷口癒合。

曾在八仙塵爆事件積極救治傷患的三總整形外科主任戴念梓表示，八仙塵爆讓三總使用不少先進的治療措施或儀器，負壓治療也是其中之一，成效不錯、救活不少傷患，因而促使三總成立「傷口中心」，後續推動「亞太傷口負壓治療中心」的誕生。

三總曾有病例全身大面積燒燙傷，包括前胸、腹部，採取微植皮與細胞噴灑，然後再加上負壓，三周後整個受傷面積都長好了，以往常見會有1／3長得不太好，而負壓把生長環境顧好，讓成功率提高，甚至可達百分百。

三總院長蔡建松表示，台灣進入高齡化社會，在宅病人及機構住民中的慢性傷口人數將逐年成長，全國專業居家護理師不到3000人，居家醫療照護需求量遠大於居家護理師現有人數，居家傷口治療及換藥服務，對病患所提供的醫療品質是沒有保障。

三總的負壓中心能夠配合長照政策，展開對慢性傷口病人出院後的延續治療服務，以合法、合規且專業的醫療服務幫助病患，讓家屬、照護者減輕負擔。

(中時 )