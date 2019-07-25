芋頭餡料經熬煮蜜糖，風味香濃。（陳淑芬攝）

芋頭搭配綿綿冰，讓夏日冰品吃起來不但清涼，更添香濃細緻！大碗公台中市太原店老闆娘陳彥伶以烘焙製作餡料手法，將大甲芋頭切塊煮爛熟後，精心地蜜熬砂糖，入口香Q綿密而不膩，再搭配紅豆或牛奶口味綿綿冰，綿密冰質吃起來風味獨特。

「冰品餡料以天然食材熬煮，才能健康、展現原味」陳彥伶說，她有從事烘焙業經驗，製作冰品餡料毫不手軟，芋頭是採購知名大甲芋頭，去皮後切成3公分大小的塊狀，經水煮約20分鐘就可以煮熟，放涼後再以二砂蜜熬1小時，她的芋頭餡料在芋泥中還可看到香軟的芋頭塊，吃起來芋香濃郁，咀嚼中還可以吃到口感香Q的芋塊。

現代年輕人夏日吃冰越來越偏愛冰質細緻的綿綿冰，不但口味多樣，而且吃起來的冰度較適中，不會太凍。陳彥伶推薦「紅豆芋頭綿綿冰」及「超級紅豆芋頭綿綿冰」兩種口味，各以牛奶及紅豆口味冰磚刨成的綿綿冰，搭配自己熬煮的芋頭，再淋上蜜煮紅豆，口味更豐富好吃。

滿滿一盤芋頭綿綿冰端上桌，和在芋泥中的軟爛芋頭塊，不管是搭配牛奶或是紅豆口味綿綿冰，都令人食指大動。

陳彥伶說，綿綿冰是由冰磚刨成，紅豆冰磚是將高品質的萬丹紅豆煮爛後打泥製成，所以，紅豆綿綿冰就可以吃得到紅豆的香氣與美味。

●美食資訊格式：

地址：台中市西區太原路一段134號

電話：04-23179699

營業時間：上午10：00至晚間11：00

價格：紅豆芋頭綿綿冰70元／碗、超級紅豆芋頭綿綿冰75元／碗

(中時 )