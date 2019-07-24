館長談國安局走私菸，蔡英文該不該負責?

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私9800條香菸，讓台北市長柯文哲評論時也稱小英一定很懊惱，讓一顆老鼠屎毀掉她宣揚外交成績做廣告的機會。而館長陳之漢昨晚也在直播中談到小英要不要為國安局走私香菸負責的問題，只見館長難得全程心平氣和，「中立」回應：「你說完全怪蔡英文嗎？她又看不到下面的人，但是能不怪她嗎？怪她也不是不怪她也不是，她得出來負責！」只是今日又爆出其實載送私菸的貨車，竟是總統府派出的，令網友也忍不住對館長同情不已。

對於蔡英文要不要為此次國安局走私菸負責？館長昨晚在直播中肯評論：「誰當頭誰就要出來負責！沒有人免責的。」接著他坦言看到很多民進黨的人在幫小英講話，他也想幫小英講話，但今天做人需要實實在在，誰當頭誰就得負責，難道我錯了嗎？

館長舉例這次走私菸事件民進黨怪前朝遺毒，而高雄淹水市長韓國瑜也出來怪前朝，讓他感嘆希望能不能不要用這種方式解決事情，更稱如果他今天是蔡英文，他的做法如下：「我會出來開記者會，我會先道歉，因為我身為一個總統我他X眼瞎了沒看到這種事情，但是我也會跟大家講我的無奈，手底下管這麼多人…沒有關係！我現在馬上處理。」

館長此番中立評論，卻恐怕真心換絕情了，因為今日案情又有最新進度，5輛載送私菸的貨車，不是國安局的，竟是總統府的，也讓網友忍不住在PTT政黑板留言討論起來：「館長昨天說下面的人亂搞小英還是要扛，但是不用太苛責，結果今天說是總統府派車，不知道館長會不會有新的想法」、「館長怎麼常常被打臉」。

(中時電子報)