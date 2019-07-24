原訂10月底在台北小巨蛋舉辦的亞洲公開花式滑冰國際經典賽-台北站，被改到中國大陸東莞舉辦。中華滑冰協會昨晚於官網公告係因「國際情勢」，今改公告刪除爭議字眼，還發新聞稿表達遺憾無奈，正在了解國際滑冰總會（ISU）的決策過程，未料晚間ISU於官網聲明為中華冰協盼改由他國舉辦，嚴重「打臉」。

冰協今天下午於官網發出的新聞稿，指出該會於2月遞交予ISU賽事申請書，ISU則於3月27日的公告中，將台北列在在承辦2019挑戰者系列年度10個賽事之一，隨後冰協即開始積極籌備經典賽事工作。

對於申辦一事，ISU官網聲明指出3月理事會決議由台北舉辦該站經典賽，這點與冰協新聞稿說法一致。關鍵是ISU進一步指出，他們在5月底獲悉包括中華冰協在內的多個ISU亞洲會員國，希望讓這個賽事由其他亞洲國家舉辦。這一點，與冰協以受害者之姿所發表的公告與新聞稿，有著明顯出入。

ISU聲明指出，既然有更改地點之議，遂邀請有興趣的亞洲會員國，一起協商出合適的接辦城市，最後由香港滑冰協會承辦、地點在大陸東莞的決策，ISU強調也經過中華冰協的同意。

對於其中的矛盾與質疑，冰協都以「忙碌」為由拒絕回應，包括人在辦公室的祕書長吳奕德，也不願出面對媒體說明，甚至連體育署國際組官員都表示今晚聯絡不上吳奕德，直說：「無論如何，協會都欠我們一個解釋。」

然而，從昨晚聲明是因國際情勢影響，才失掉主辦權，引起疑似我國遭政治打壓之疑慮，今與體育署開會變成說原因仍在了解中，甚至讓體育署準備在26日與外交部一起開會，捍衛我國主辦權並要冰協提出申復，冰協說法一改再改且站不住腳。而這項賽事體育署已核定補助200萬元舉辦，也勢必要冰協說個明白。

ISU在官網說明更改滑冰經典賽的決策過程，是尊重中華冰協意願與同意後所做，與冰協說法明顯矛盾。（ISU官網翻攝）

中華民國花式滑冰協會收到比賽臨時被迫取消的通知，一開始還說是因為國際情勢所致。(截自協會官網)

中華冰協今天下午於官網發表新聞稿，表示對於主辦權被改到東莞，感到遺憾也很無奈，正在了解ISU決策過程，準備進行申復並與ISU進行溝通。（冰協官網翻攝）

(中時電子報)