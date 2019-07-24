2020東京奧運戰鼓響起，今（24）日為倒數第365天。為了讓選手提早適應比賽環境，中華高爾夫協會昨與日本茨城縣笠間市、宍戶國際高爾夫俱樂部完成簽約儀式。由日方主動提供住宿、交通、餐飲及擊球訓練等相關資源，為台灣選手打造最佳移地訓練場所，並期望台日選手在東奧共創佳績。

中華高協理事長王政松表示，這次簽約儀式非常關鍵，也寫下新紀元。過去各單項協會雖不乏移地訓練，卻從未與奧運東道主在賽前簽約合作，很感謝笠間市的協助。事實上，這次簽約堪稱台日之間的一個新時刻，無論體育、文化、觀光均展開新頁。至於選手何時前往移訓？等國手名單出爐後再進行下一步。

中華高協理事長王政松（中）與笠間市長山口伸樹（左）、球場總裁多田野敬，一起簽下合作同意書。（中華高協提供）

宍戶球場總裁多田野敬表示，球場共有36洞，分東西兩個球道，是日本數一數二的球場，連續多年舉辦全國性大賽，距奧運賽場霞關球場車程僅約1小時。明年台灣選手提前來移地訓練，球場一定會全力備好住宿環境、練習場地，滿足大家的需求。

笠間市長山口伸樹說，在距離東奧1周年的日子，和中華高協簽下這個合作協定意義非凡！笠間市為了歡迎台灣選手明年前來作客，一定會竭誠準備，也會與球場充分合作，把環境整理妥當。球場培訓出的男女高球選手星野陸也、畑岡奈紗，都是明年強化特訓、準備奪牌的高手，很期待在東奧與台灣選手一爭高下。

簽約儀式結束後，王政松贈送高協胸章給多田野與山口，並親手為他們別在西裝上，還有精美的伴手禮。

笠間市議會有十餘位議員前來參與盛會，議長飯田正憲說，這是值得紀念的日子，代表市議會致詞感到非常榮幸，更感謝中華高球協會選擇笠間市做為移地訓練場所。

日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部長松原一樹強調，日本正在推動接待城市計劃，歡迎各國參加東奧、殘奧的選手，其中竟有24個縣、市政府登記要接待台灣選手，可見台灣在日本最有人氣。不只是移地訓練與東奧、殘奧，更希望以後持續交流，台北目前有設交流事務所，竭誠為大家提供服務。

教育部體育署副署長王水文應邀見證簽約儀式，他表示，雙方為了東京奧運正式啟動交流，選手可提前到賽場適應，避免水土不服，設想非常周到。東京曾在1964年承辦奧運，半世紀後又獲得承辦權，簽約後台灣甚至也等於擁有主場優勢，希望明年雙方的成績都很好。

中華奧會秘書長沈依婷則說，很榮幸代表林鴻道主席見證這場儀式，這個合約非常特別，笠間市所提供的條件，堪稱日本三百多個縣市中最佳，這也證明台日之間的深厚友誼。

(中時電子報)