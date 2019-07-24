朝坤建設董事長林振福興建一期「朝坤豐簷」開案後創佳績，帶動起單元二豪墅綠化浪潮。（盧金足攝）

朝坤建設在台中市推出「朝坤豐簷」系列全齡化的別墅建案，讓住在都市也能享受莊園生活。（盧金足翻攝）

豪宅大廈不一定是富豪首選，綠覆率高的台中市單元二、三豪墅區大獲青睞。（盧金足攝）

住都有其屋不再是夢想，有人還擴大為「自力造屋」的理想！「有土斯有財」觀念，隨著時代改變，還是有很多人青睞有天有地，獨門宅院的透天別墅，但自力造屋除了選地，涉及建造專業技術，台中市有建商推出可以量身打造的豪墅，因應個人需求與風格，回家放鬆像度假，不必舟車勞頓四處找景點休憩，近來台商熱錢回台，購屋剛性需求，房市最有感。

受到企業主喜愛的豪墅產品，新案版圖逐漸移往單元地區，綠意是規畫的主流，台中市府都發局表示，市府今年新發布《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，以法規鬆綁免計建築物高度、容積樓地板面積的方式，提高建築設置垂直綠化設計比例及增加社區大樓間交誼活動空間品質，創造城市多元立體綠化，以降低熱島效應、減緩空汙，進而提供適宜的生活領域。

以台中特色為主軸的《台中市鼓勵宜居建築設施設置及回饋辦法》，建築業響應建設「台中厝」，結合全市特有的水道、園道、公共設施連結，發展兼具生態保育、舒適環境及都市景觀城市特質，打造台中成為綠色宜居城市。

朝坤建設董事長林振福表示，從雲林到台中推案，以自己擁有土木技師專業，要求的建案不只品質與品味俱全，還要有安全當前提，所以在台中市推出「朝坤豐簷」系列全齡化的別墅建案，第一期十八戶成屋熱銷，二期「朝坤豐簷」打造十七戶，目前正規畫三期共八戶的電梯別墅，還提供可以停六台車的超大空間。

林振福說，因應靜養生息新生活觀，豪宅大廈不一定是有錢人首選，隱密性高的別墅區受歡迎，而且公設就設在家裡，不必與他人共用，在台中市精華區推案的「朝坤建設」，一期「朝坤豐簷」開案後創佳績，帶動起單元二豪墅綠化浪潮。

在都市中享受莊園生活，離塵不離城，企業主對地段與交通條件視為重要考慮房型，朝坤建設推出「朝坤豐簷2」，將家植入公園中，還申請公園做私人認養，讓風景與公園成就私家花園景致，與公園的老茄苳為鄰，推窗就能與綠樹接觸，開門見綠意的經典作品，打動很多在全球做生意的企業主的心。

生活綠意獨樹一格，「朝坤豐簷2」匯集三低一高的開發條件，銜接台74線與國道1號，近永春東路、公益路等要道，周遭有五權西路商圈與黎明路商圈，機能完備。挾盎然綠意、高生活機能在單元三脫穎而出。

林振福表示，深耕單元二獲口碑，下半將推出「朝坤豐簷3」頂級豪墅，億級生活即將落地，左擁豐簷建築的豪緻與細膩，右抱朝坤最執著的風光水綠，讓住戶每天回家都能享受與四季草木相知、與生態相遇的生活。

投身建築業數十年，林振福伯樂識千里馬，在客戶住家裝潢設計時，欣賞從成功大學畢業，後赴英國倫敦大學學院都市設計系攻讀的建築師陳煦之，對他的設計作品大為驚艷，展開合作計畫，提供新建案的設計規畫，希望讓居住其中的人感受綠意在眼前，而且採光通風佳，連白天都不必開燈，享受大自然的環境。

(中時 )