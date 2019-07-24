認了! 總統府:5私菸貨車由"侍衛室特勤調度"

國安局人員趁蔡總統出訪挾帶大批免稅菸入境，風暴擴大！總統府發言人丁允恭指蔡英文上任前就有類似狀況；民進黨高層則說，這是歷史積弊。前太陽花成員妖西嗆蔡英文說，這事推給馬英九，那我們當初投妳幹嘛？

總統出訪期間走私私菸情況「行之有年」？總統府發言人丁允恭今天指出，確實早在蔡英文上任前就有類似狀況，不過數字等細節還要再釐清。

妖西在臉書指出，馬規蔡隨、英出於藍。如果這種事也可以推給馬英九，那我們當初投妳幹嘛？投給前新北市長朱立倫不就好了？怎麼看都覺得蔡和柯一樣，「好事都歸功給自己、壞事都給推卸給別人」，斷尾求生，傷害已經造成。我們可以等預購香菸的名單出來，看看到底有哪些人，然後再看看蔡英文會怎麼做切割。

網友回應說：「會推卸責任的蔡政府，已經沒有資格連任，人民需要的政府是有責任公平正義的政府，2020繼續教訓蔡英文及68位立委。」、「最新的說法是推給陳水扁，說李登輝時代的國安體系都有做好維安特勤的行李查驗工作。」、「該馬上撤職的人都沒做，不用期待太多！」

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(中時電子報)