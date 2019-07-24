蔡依林為代言品牌親自設計T恤造型。（Gap提供）

蔡依林（Jolin）的《Ugly Beauty》專輯概念鮮明，歌曲首首別具意義、朗朗上口，不僅榮獲今年金曲獎年度專輯，身為Gap大中華區代言人的Jolin還與Gap攜手推出聯名系列，她親自設計6款音樂主題的T-shirt，一手包辦圖案發想及設計，其中，以〈玫瑰少年〉一曲為發想的T-shirt，造型搭配「最美的盛開是反擊」綻放的玫瑰花，向每個為自我奮鬥的獨立個體致敬。

此外，旋律洗腦逗趣的〈腦公〉，MV充滿濃濃的港片復古情懷，T-Shirt上設計了一隻可愛的龍蝦，巧妙呼應MV中的電影梗，祝福每個穿上腦公Tee的人都能找到好腦公；取自幽默諧音的歌曲〈消極掰〉，也以可愛漫畫作為設計，並附上歌詞「在哪裡跌倒，在哪裡躺好」，鼓勵大家人生偶遇不順，任性消極一下也很好！而火辣直白的〈甜蜜蜜〉，T-shirt搭配紅唇、長髮與誘人的棒棒糖造型，隱約透露性感氣息。

(中時 )