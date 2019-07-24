台中梧棲1名未成年少女疑因打工問題，24日中午與母親爆發激烈口角，並怒持西瓜刀砍傷母親2刀。母親傷勢深可見骨，全身是血，負傷逃到300公尺外的機車行門口求救，幸好送醫救治，暫無生命危險。警方趕赴機車行，將行凶後失神的少女帶回偵辦，訊後移送少年法庭。

顏女遭女兒持西瓜刀砍殺2刀，全身是血，負傷逃到熟識的機車求救。（王文吉攝）

顏女疑因管教方式，與女兒爆發激烈衝突，並遭女兒持西瓜刀砍傷送醫。（王文吉攝）

這起少女砍殺母親的人倫悲劇，發生在今日中午時分，36歲顏女疑替16歲女兒安排打工，但女兒極為抗拒，兩人在住處爆發激烈口角，接著女兒亮出約20公分的西瓜刀，朝顏女背部、手臂揮砍，顏女當場血流如注。

顏女被女兒砍傷後，拔腿衝出門，沿街呼救，情緒失控的女兒則持刀緊追。顏女負傷狂奔300公尺，逃到隔壁街熟識的機車行求救，卓姓老闆看到少女面露凶光，喝令呆坐店外的少女「把刀丟下！」並趕緊打119將顏女送醫。

顏女滿身鮮血，所幸意識清楚，語帶顫抖對救護人員說「快報警把她抓起來！」梧棲童綜合醫院急救，院方表示，傷者到院時呈休克狀態，且大量失血，經輸血、輸液後血壓恢復穩定。患者左後背有見骨撕裂傷，左上臂2處見骨撕裂傷，傷口6至10公分，左後頸有淺層撕裂傷，緊急進行縫合手術後，送至普通病房。

據了解，顏女疑為訓練女兒獨立，安排打工機會，希望女兒賺取自己的生活開銷，但少女不願意，兩人在家爆發激烈口角，演變成女兒沿街追砍母親悲劇。機車行卓姓老闆目擊濺血過程，事後放下鐵門，急忙跑到宮廟收驚。

警方封鎖現場採證，並帶回凶刀，少女偵訊過後，依少年事件處理法，移送少年法庭審理。鄰居表示，少女出自單親家庭，自幼跟母親與外公、外婆同住，平日打扮成熟，看不出只有16歲，原就讀高職進修部，最近好像休學在家。

(中時 )