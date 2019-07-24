台中市南區房市升溫，建商積極卡位。（盧金足攝）

台中市政府規畫以舊城美學概念，推動「台中文化城中城歷史空間再造計畫」，帶動地方繁榮商機，台中車站周邊舊城區，在市政府近年落實城區復興策略下成效浮現，發展潛能吸引總太集團、坤悅開發、富宇、櫻花等上市建商紛紛進場卡位，周邊房市加溫。

台中南區因開發較早，區域內可開發的空間有限，也被稱為舊城區，市容不佳及交通不便使市政及交通發展的重心隨時間西移；原本長長的一條鐵路，將南區與西區隔閡，成為房價的分水嶺。

鐵路高架化後，鐵路綠化與自行車道規劃結合捷運紅線的便利性，改變當地生態。加上台中文化園區及國立公共資訊圖書館兩大重要設施，及繼柳川整治完成水岸步道的設置後，綠川水案廊道完工，南區機能與景觀改善許多。

總太集團斥資3億元於忠孝路夜市興建中小型商場「總太國賓影城」，規劃1-2樓為商場，3-6樓為影城，12個影廳預估容納1200人，熱鬧的忠孝夜市在影城開幕，勢必吸引大量人潮。

今年日本三井不動產繼台中港三井OUTLET後再度投資近百億元，於台中火車站後方的湖濱生態園區開發台灣第二座大型購物中心，預估2023年開幕，種種利多為翻轉南區房市表現亮眼的關鍵，新案站上3字頭大關。

中興大學及中山醫藥大學兩大學區周圍有大量商家，更有許多學生租屋的需求，附近套房的租金行情約5千至1萬元不等，除自住客外也吸引不少投資客青睞。

坤悅開發繼坤悅「JIA」熱銷後，去年底砸下5億多買下台中南區近千坪土地，預估未來將推出以2-3房為主力產品。

總太集團永豐泰地產在國圖館特區推出的新案「女王萬歲」，主打女性購屋族群，五月推出潛銷後便預約不斷，案名的特殊性吸引不少關注，預約看屋的女性佔比更高達80％以上。

「女王萬歲」基地位於正復興路上，鄰中興大學、忠孝夜市商圈，基地的隔壁就是全聯福利中心，鄰近個案少、擁光明國中、大同國小兩大明星學區的南區新案，生活機能優良加上交通位置便利等優勢，推出後便有極高的討論度。

「富宇沐川」基地位於正義街上，綠川第一排，鄰長春公園、台中文化園區及忠孝夜市，「櫻花孩子王」主攻家庭市場，四育國中、和平國小9年免接送，該案已完銷並推出第二期，房市熱銷。

(中時 )