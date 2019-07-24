中俄聯手戰略巡航演練封鎖對馬海峽、打擊駐日韓美軍

中俄昨日進行了兩國首次在亞太地區的戰略巡航，不只引發日本與韓國抗議，甚至還因侵犯領空讓韓軍開火警告。這次亞洲兩大軍事強國聯合演習勢必動搖長久以來的亞太軍事平衡，影響極為深遠。外界議論何以中俄挑選東北海域進行首次聯合武力展示，從配備、路線、時機與戰略分析，這次中俄聯手戰巡航的目標應是演練封鎖對馬海峽，並模擬打擊駐韓美軍。

綜合外媒與日韓官方報導指出，這2架中共軍機和3架俄羅斯軍機首先進入東部海域韓國防空識別區（KADIZ）內，其中1架俄羅斯軍機在獨島附近上空兩度闖入韓國領空。這是俄軍機史上首次侵犯韓國領空，韓軍隨即出動F-15K和KF-16等戰機，並向俄軍機方向開火示警。

俄巡航編隊內的A-50空中預警機在繞行獨島時曾兩度進入獨島領空，第2次還遭到韓軍開火示警。（圖／日本防衛省）

《新浪軍事》的專家則分析稱，這次俄中的日本海戰略巡航是兩國的空中聯合訓練，路線應是中共轟-6K轟炸機穿越對馬海，與從日本海西部飛過來俄國Tu-95轟炸機及A-50預警機會合。演習內容可能與偵察日韓在這一海域的軍事部署有關，並演練如何在戰時封鎖對馬海峽的戰術，因此十分接近獨島的領空。

分析稱，這次俄國圖-95MS轟炸機飛行時間為11小時，飛行距離大約9000公里，而中共轟-6K轟炸機編隊應該是從東部戰區起飛，在飛行約2000公里穿越對馬海峽後，抵達日本海南部與俄轟炸機會合，兩國轟炸機編隊再以7500至8500米的高度飛往日本海東南的獨島海域進演習，其間可能模擬了聯合對美軍駐韓駐日軍事基地的空中打擊戰術。

分析指出，中共派出的是航程較遠的轟-6K，該型轟炸機已有數次進入日本海巡航的經歷。但這次沒有隨行的護航戰機如殲-11B或者蘇-30MKK，主要是因為日本海航程較遠，如果派戰機護航，還需要有空中加油機才能完成，而顯然此次未做此種安排。

日本防衛省公佈的狀況指出，中俄巡航機隊進入日本海後，日本空中自衛隊與韓國空軍都派遣戰機跟蹤監視。這次的演習位置是在韓國防空識別區（KADIZ）內，沒有什麼爭議，俄A-50預警機2次闖入了韓國領空，應該也是無意的，不過此舉卻引來韓軍強烈回應，以發射360發機炮對俄機示警。由於韓軍開火位置獨島(日稱竹島)一直是日韓爭議領土，韓國指責俄機不應侵犯領空，日本也指責韓軍機不應該在日領空上開火。兩個原本軍事上合作的國家，頓時被俄國人挑動起內部矛盾，如果俄羅斯刻意為之，就不得不佩服老毛子的精明厲害。

俄軍事專家柯洛特琴科表示，俄方圖-95和中方轟-6K兩款戰略轟炸機在日本海聯合空中巡邏，表明俄中已準備成為亞太地區安全的擔保國。這次聯合巡航演習展示兩國間的信任、開放和協作方面達到「前所未有的水準」。這完全是要聯手中共把美國勢力擠出亞洲的姿態，美國自然不會等閒視之。

中俄戰略轟炸機進行聯合巡邏是史上第一次，這是世界上3個擁有戰略轟炸機的國家中的2個聯合進行，必然會讓美國感到極大威脅。俄中選定在靠近日韓海域進行演習，也因為這裡是亞太地區政治上較不安定的區域。對於中俄兩國聯手挑戰美國與其亞太主要盟友的軍事聯盟關係，必然會是日本、韓國與美國都無法忽視的問題。

(中時電子報)