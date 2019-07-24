《女力報到》梁舒涵、梁瀚名、游小白、林曜晟(博焱)、勵政達等演員一起慶功。（TVBS）

TVBS董事長張孝威、副董事長陳剛信開心慶功。（TVBS）

TVBS副董事長陳剛信開心慶功。（TVBS）

TVBS董事長張孝威開心慶功。（TVBS）

《女力報到》梁舒涵。（TVBS）

TVBS 《女力報到》24日舉行收視告捷慶功宴，由董事長張孝威、副董事長陳剛信帶領著演員梁舒涵、梁瀚名、游小白、林曜晟(博焱)、勵政達等演員一起慶功，女力收視屢創佳績，25-39收視衝破3.09是創下開台以來最高收視，4歲以上收視高達1.51，同時間收看人口數高達59萬人收看。昨日收視高點劇情落在林國樑及李淑靜浪漫約會，瞬間收視飆上3.69。

將於9月底退休的TVBS董事長張孝威致詞時一語雙關表示：「外面陽光普照，最近的氣壓有一點低，今天有《女力報到》讓最近的低氣壓都衝破了。」他感謝副董事長陳剛信及副總經理郝孝祖把戲劇從頭到尾打理得很好，在個特別的日子代表新的開始，往後一定會更好。

陳剛信也表示，早上一起床，以為自己看錯了，《女力報到》收視高達3.09真的很不簡單，「這已經突破20多年來的產值，因董事長的宏觀策略，把42台、55台、56台聯合炒熱，提升了聯利媒體整體產值，尤其面對數位化，就是平台本身產值要高。平台價值高才能數位化、多元化、多角度經營！」他認為這是TVBS的階段性突破，不會以此滿足，但是很好的開始。

至於《女力報到》之後的接檔戲，陳剛信透露應該是《黑面神探包青天》，但也說每一個媒體的接片計劃都不一樣，會隨著市場的市場。而《女力》要播到何時，他也不曉得。

飾演「素娥」的梁舒涵趕來參加慶功記者會，眼睛腫成金魚眼的她，格外引人注目，她透露是因為前一天才與劇中爸爸廖峻有一場父女談心哭戲，因為在戲中爸爸是素娥可以放心傾吐心事的對象，所以她用盡生命哭泣。剛好拍戲過程中遇上垃圾車攪局，她忍住情緒斷斷續續哭了半小時，隔天一早起來發現眼睛很腫，恰巧收到《女力報到》收視告捷訊息，臨時被找來參加記者會，她刻意把瀏海、假睫毛都弄捲，就是希望大家轉移注意力不要發現她的眼睛腫，沒想到還是成為焦點。

最近改名林曜晟的博焱，日前被拍到與「淑靜」楊雅筑互動曖昧，出現牽手、撫背等親暱動作，他解釋那天是大家一起出去，他要送楊雅筑，「如果最後一個走的是素娥，我也會一樣方式對待她啊！」說得一旁的梁舒涵猛尷尬笑。他說事後也沒刻意避嫌或不再相約出去，因為太刻意反而大家會懷疑！他還推給梁瀚名：「淑靜是他的！」至於未來可能性，他則語帶保留地說未來的事很難說，大家也不知道會發生什麼事。

(中時 )